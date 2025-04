„Nasze badanie sugeruje, że nowe rekomendacje dietetyczne mogą zapobiec tak częstemu występowaniu udaru mózgu u osób powyżej 65 roku życia.” - tłumaczy dr Cécilia Samieri z Uniwersytetu w Bordeaux prowadząca te badania - „Oliwa z oliwek jest tanim i ogólnodostępnym środkiem, który może pomóc zapobiec wielu przypadkom udaru.”

Na potrzeby badania naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną 7625 osób w wieku 65 lat i starszych z trzech miast we Francji: Bordeaux, Dijon i Montpellier. Spożycie oliwy z oliwek oceniano na podstawie ankiet i klasyfikowano jako „intensywne”, gdy oliwę stosowano do pieczenia, jako dressingu i z pieczywem, „umiarkowane” gdzie jej użycie było ograniczone i wreszcie jako „brak wykorzystania”.

W trakcie 5 lat obserwacji doszło do 148 udarów mózgu. Po uwzględnieniu wielu dodatkowych czynników takich jak dieta, aktywność fizyczna, masa ciała itd. ustalono, że w grupie regularnie stosującej oliwę z oliwek aż o 41% rzadziej występował udar mózgu w porównaniu z uczestnikami badania nie wykorzystującymi oliwy w ogóle.

Nie jest to pierwsze badanie udowadniające korzystne dla zdrowia działanie oliwy z oliwek. Jej ochronny efekt wykazano m.in. w przypadku chorób serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy itd. Warto zatem zacząć ją częściej wykorzystywać w kuchni, także ze względu na jej niezaprzeczalne walory smakowe.

Źródło: PhysOrg/ kp

