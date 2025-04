Niski poziom potasu zawsze wymaga konsultacji z lekarzem (norma to 3,5-5,0 mEq/L). Objaw ten, zwany hipokaliemią, może mieć wiele przyczyn, takich jak np. niedostateczne dostarczanie potasu w diecie (jest on obecny m.in. w pomidorach, ziemniakach), długotrwałe biegunki, cukrzyca, stosowanie leków moczopędnych i przeczyszczających. Po określeniu przyczyn hipokaliemii należy przejść terapię wyrównującą poziom potasu we krwi. Jest to koniecznie, gdyż niedobór tego pierwiastka zaburza czynność mięśni, upośledza działanie nerek i prowadzi do wystąpienia zaburzenia metabolizmu zwanego zasadowicą. Chory zwykle jest też osłabiony, może mieć arytmię, zaparcia, a nawet mogą wystąpić zaburzenia neurologiczne.

Reklama