Niskokaloryczna dieta nie zwiększa ilości białka CREB1, ale wzmaga jego aktywność w obrębie hipokampu (struktury odpowiedzialnej za zapamiętywanie). Odkrycia dokonał zespół kierowany przez dra Giovambattista Paniego z Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Rzymie. Białko o nazwie CREB1 reguluje aktywność niektórych genów (m.in. genu wpływającego na takie funkcje mózgu jak uczenie się, kontrola stanów lękowych, zapamiętywanie oraz długowieczność).

Doświadczenie przeprowadzone na myszach wykazało, że te zwierzęta, które były zmodyfikowane genetycznie i wytwarzały białko CREB1, po niskokalorycznej diecie były sprawniejsze umysłowo, szybciej rozpoznawały teren, lepiej zapamiętywały, a nawet były mniej agresywne niż myszy, które były „normalne” (niezmodyfikowane).

Doktor Giovambattista Pani mówi: „Spodziewamy się, że nasze odkrycie przyczyni się do opracowania terapii i specyfików opóźniających proces starzenia się i degeneracji mózgu. Eksperyment dowodzi, że istnieje związek między złym metabolizmem prowadzącym do otyłości i cukrzycy a obniżeniem sprawności umysłowej. Być może uda się opracować leki aktywujące CREB1 bez uciekania się do ograniczania diety”.

