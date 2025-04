Najczęstszymi przyczynami nietrzymania moczu są:

osłabione mięśnie dna miednicy,

menopauza,

przebyte infekcje i choroby,

zaawansowany wiek.

Przeważająca część osób cierpi na to wstydliwe schorzenie z powodu zbyt słabych mięśni dna miednicy.

Za pojawienie się tej dolegliwości zazwyczaj jesteśmy sami sobie winni. Powód to prowadzenie nieodpowiedniego trybu życia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest to schorzenie wymagające leczenia farmakologicznego, ćwiczeń oraz zmiany codziennych nawyków.

Nietrzymanie moczu może wystąpić również:

u osób z nadwagą,

podczas intensywnego wysiłku,

przy nadmiernej ilości kofeiny w organizmie.

Ćwiczenia na wzmocnienie mięśni dna miednicy:



Ćwiczenie I

Połóż się na boku, opierając na przedramieniu. Nogi ugnij lekko w kolanach, wciągnij brzuch wciskając pępek mocno w plecy, wytrzymaj w takiej pozycji 7-9 sekund i rozluźnij. Ćwiczenie powtórz około 5 razy.

Ćwiczenie II

Połóż się na plecach i ugnij kolana. Stopy i nogi trzymaj złączone razem. Unieś miednicę do góry, ale w taki sposób aby dolna część kręgosłupa leżała na podłodze. W teki pozycji wytrzymaj 7-9 sekund po czym rozluźnij, opuszczając miednicę na podłoże. Powtórz ćwiczenie 5 razy.

Ćwiczenie III

Stań w lekkim rozkroku. Dłonie połóż na pośladkach, delikatnie ściągnij pośladki. Z wydechem podciągnij do góry i do wewnątrz partie mięśni dolnej części brzucha. Z wdechem rozluźnij mięśnie.

Ćwiczenie IV

Wykonuj je podczas siusiania, zaciskając mięśnie na kilka sekund (zatrzymujesz wtedy strumień moczu). Najpierw niech to będą 3 sekundy a później nawet 5 i 8 sekund. Gdy dojdziesz do wprawy i dokładnie będziesz wiedział, które to są mięśnie, możesz je ćwiczyć podczas zakupów, jazdy samochodem itp., a szybko zauważysz efekty.

Gdzie zwrócić się o pomoc?



Do walki z NMT powstał specjalny Program Prospołeczny "NTM - Normalnie Żyć" . Pomaga przełamać barierę wstydu spowodowaną nietrzymaniem moczu oraz ma na celu podniesienie świadomości istnienia i możliwości jego leczenia.

Podstawowymi celami programu jest:

poprawienie świadomości społeczeństwa na temat NTM oraz jakości życia osób cierpiących na to schorzenie,

informacja osób chorych oraz ich rodzin (ulotki, plakaty, kwartalnik o NTM, infolinia 0 801 800 038, strona www.ntm.pl)

Osoby przynależące do Stowarzyszenia „ UroConti” mogą brać udział w:

ćwiczeniach służących wzmocnieniu mięśni dna miednicy,

wykładach przeprowadzonych przez lekarzy i innych specjalistów.

