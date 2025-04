Kanadyjczyk Ralph Stainman został uhonorowany za odkrycie tzw. komórek dendrycznych, a Amerykanin Bruce Beutler i Francuz Jules A. Hoffmann za odkrycia na temat odporności wrodzonej. Ten ostatni wykazał w 1996 roku, że białko zwane Toll pomaga wykrywać groźne mikroorganizmy i jest konieczne do ich pokonania. Beutler odkrył zaś, że receptor zwany LPS (analogiczny do Toll) odkrywa podobną rolę u myszy. Oznacza to, że mechanizmy odpornościowe muszek owocówek (na których pracował Hoffmann) i ssaków są takie same.

Ralph Steinman odkrył w 1973 roku komórki dendryczne (DC) – jeden z najważniejszych elementów odporności nabytej. Wiedzę przez niego odkrytą wykorzystuje się obecnie w transplantologii, terapii nowotworów i leczeniu niektórych chorób autoimmunizacyjnych.

Oficjalne uzasadnienie Komitetu Noblowskiego brzmi: „Ich prace otworzyły drogę do stworzenia nowych leków, a także opracowania metod walki ze schorzeniami o podłożu autoimunnologiczym, w których układ odpornościowy mylnie atakuje komórki i tkanki własnego organizmu. Wykorzystywane są również w terapii nowotworów czy przy tworzeniu nowych szczepionek”.

