Przyczyny tej dolegliwości mogą być różne. Od zupełnie błahych do wymagających specjalistycznego leczenia. Oto one:

1. Nadmierny wysiłek fizyczny. Wówczas dolegliwości pojawiają się w kilka godzin później. Są one następstwem nadwerężenia mięśni. Czasem pomaga wysunięcie nóg spod kołdry, ochłodzenie ich lub opuszczenie w dół. Można wetrzeć też w obolałe miejsca maść, żel, balsam rozgrzewający, np. Ben-gay.

2. Buty na zbyt wysokich obcasach. Jeśli chodzisz w nich przez cały dzień, dochodzi do nadmiernego napięcia mięśni stopy i łydek, a to z kolei może spowodować ich bolesne kurcze. Pomoże masaż nóg po powrocie do domu, wieczorna ciepła kąpiel.

3. Niedobór magnezu. Przeciągnij się się, mocno napinając mięśnie. Jeśli pojawi się ból w łydkach to znak, że może brakować tego pierwiastka. Warto wtedy przez jakiś czas zażywać preparaty magnezowe.

4. Zaburzenia krążenia. Kurcze łydek bywają pierwszym sygnałem choroby naczyń krwionośnych, np. żylaków.

5. Nieprawidłowe dawkowanie leków. Zwłaszcza z naparstnicą, adrenaliną, atropiną.

6. Intensywne odchudzanie się. Zwłaszcza jeśli stosuje się w tym celu środki odwadniające lub przeczyszczające. Przyczyną skurczów mięśni są zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Kiedy do lekarza

W pierwszych trzech przypadkach można pomóc sobie domowymi sposobami. Pozostałe wymagają fachowej porady.

Szybka pomoc w czasie skurczu:

- masuj nogę, powoli i zgodnie ze wskazówkami zegara, a potem rytmiczne poruszaj nią w dół, w górę i na boki,

- rozcieraj mięśni w kierunku przeciwnym do skurczu;

- w pozycji siedzącej chwyć mocno palce stopy i staraj się wyprostować nogę.