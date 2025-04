Nordic walking pod patronatem Walentego

Marsz nordic walking "Zauważ mnie. Chodzi (p)o zdrowie" z okazji Światowego Dnia Chorych na Padaczkę potrwa od 14 lutego do 25 lutego 2012 roku. Trasa marszu wiedzie z Częstochowy do Grudziądza. Akcję "Zauważ mnie. Chodzi (p)o zdrowie" wspiera już wiele polskich gwiazd. Patron medialny akcji, portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl, zaprasza do udziału!