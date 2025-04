Krwawienie z nosa

Chyba każdy z nas był w sytuacji, kiedy nagle poczuł na twarzy cieknącą krew z nosa . Niektórym z nas zdarza się to jednak dosyć często. Co może być przyczyną krwawienie z nosa? Czy świadczy to o jakieś poważniejszej chorobie, np. nowotworze nosa?

Sprawdź: Czy krwawienie z nosa to banalny problem?

Krzywa przegroda

Przegroda nosowa dzieli jamę nosową na dwie części. Zazwyczaj jest ona przekrzywiona, jednak w większości przypadków nie ma to wpływu na prawidłowe oddychanie. Przeczytaj, jakie objawy mogą wskazywać na to, że nasza przegroda nosowa powinna być leczona.

Sprawdź: Krzywa przegroda nosa - jak leczyć?

Katar – kiedy powinien się skończyć?

Istnieje powiedzenie, że nieleczony katar trwa 7 dni, a leczony tydzień. Czy tak jest naprawdę? Czasem objawy mogą nie ustępować przez wiele tygodni. Co wtedy robić i jak się leczyć?

Sprawdź: Jak rozpoznać przewlekły nieżyt nosa?

Trądzik różowaty nosa

Choroba ta dotyka głównie mężczyzn w średnim wieku i starszych. Objawami są duży, czerwony nos. Taki obraz nosa kojarzy nam się zazwyczaj z osoba, która nadużywa alkoholu. I choć alkohol jest jedną z przyczyn występowanie tego schorzenia, to jednak nie jest jedyną. Czy zmieniony w ten sposób wygląd nosa można wyleczyć?

Sprawdź: Czym jest trądzik różowaty nosa?

Urazy nosa

Nos, z racji tego , że jest najbardziej wystającą częścią naszej twarzy, jest narażony na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Zazwyczaj urazom towarzyszy krwawienie, które ustępuje samoistnie. Może jednak dojść także do poważniejszych uszkodzeń, które wymagają kontaktu z lekarzem oraz leczenia.

Sprawdź: Jakie są najczęstsze urazy nosa?