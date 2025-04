Naukowcy od kilku lat obserwują wzrost zachorowań na chorobę, która w swoim mechanizmie bardzo przypomina AIDS - schemat tej nowej choroby jest taki sam: najpierw występuje osłabienie układu odpornościowego, osoba chora zapada na szereg infekcji, w tym zapalenie płuc, które z kolei - w przypadku braku leczenia - mogą prowadzić do śmierci. Zdaniem dr Sarah Browne z amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, do tej choroby dochodzi z powodu produkcji przeciwciał blokujących interferon gamma, który jest wytwarzany w organizmie w reakcji na obecność wirusów, grzybów, bakterii czy pasożytów. Co ciekawe zapadają na nią głównie Azjaci, zwykle po 50. roku życia, zarówno ci mieszkający w Azji, jak i poza nią. Zdaniem badaczy chorobę wyzwala jakiś nieznany czynnik lub kilka czynników genetycznych i środowiskowych.

Na razie lekarze walczą z tą chorobą podając antybiotyki, a nawet środki przeciwnowotworowe mające powstrzymać proces chorobowy. Ale to działanie po omacku. Bez wiedzy, co wywołuję tę chorobę, naukowcy nie są w stanie jej skutecznie leczyć. Dr Browne ustaliła jedynie, że nie odpowiada za nią żaden pojedynczy gen, nie jest ona dziedziczna. Nie znaleziono też żadnego wirusa ani bakterii, które hamowałoby wydzielanie interferonu gamma.

Źródło: Rzeczpospolita, 24.08.2012 r./ mk

Reklama