Degludec – nowa długo działająca insulina została poddana pierwszym testom klinicznym. W badaniu, trwającym 16 tygodni, uczestniczyli chorzy z drugim typem cukrzycy w wieku od 18 do 75 lat i poziomem hemoglobiny glikowanej (HbA1C) w granicach 7,0 – 11,0. Warto przy tym zaznaczyć, że HbA1C służy do kontrolowania poziomu cukru w dłuższych przedziałach czasowych i wynik poniżej 7 (a najlepiej około 6,5) świadczy o prawidłowo prowadzonym leczeniu. Badanie przeprowadzono w różnych krajach na całym świecie: Kanadzie, Indiach, RPA i Stanach Zjednoczonych.

Diabetycy byli losowo przyporządkowywani do jednej z trzech grup: pierwszej – otrzymującej degludec jeden raz dziennie, drugiej gdzie podawano nową insulinę trzy razy w tygodniu i trzeciej stosującej glarginę – zarejestrowany analog insuliny. Pod koniec 16 – tygodniowego okresu we wszystkich podgrupach poziom HbA1C był mniej więcej jednakowy i wynosił od 7,2 do 7,5. Jednak, co ciekawe ilość niedocukrzeń, czyli okresów, gdy we krwi znajdowało się za mało glukozy, był najniższy w grupie przyjmującej nowy preparat raz dziennie. Inne działanie niepożądane występowały z jednakową częstotliwością we wszystkich grupach.

„Ze względu na swoje bardzo długie działanie, degludec wstrzykiwany 3 razy w tygodniu wydaje się zapewniać podobną kontrolę poziomu glukozy, jak stosowana raz dziennie glargina.” – podsumowuje prof. Bernard Zinman, zaangażowany w te badania – „Jednak bezpieczeństwo, skuteczność i optymalne wykorzystanie nowego preparatu musi zostać ocenione jeszcze w badaniach 3 fazy.”

Źródło: PhysOrg/ kp

