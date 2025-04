W języku angielskim słowo „Jest” oznacza żart, dowcip. Takie jest właśnie przesłanie i misja tej kolekcji - zachęcić panie do eksperymentowania oraz zabawy kolorami w układzie klasycznym lub zawirowanym. Nawet jeśli nasz manikiur będzie wyglądał zabawnie, dowcipnie lub naiwnie, jak dziecięce eksperymenty z kolorem – to w tym sezonie będzie to bardzo pożądany efekt.

Poręczna, kobieca butelka nowej kolekcji „JEST !” z dobrym pędzelkiem typu „one move” sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalistki, jak i amatorki.

Atuty kolekcji „JEST !”:

• 40 topowych kolorów w trafnej gramaturze 7 ml

• Zwiększone nasycenie pigmentami gwarantuje krycie już pierwszą warstwą lakieru, druga dodaje kolorowi głębi i odporności na ścieranie

• Nowa formuła masy, to lepsza przyczepność, wytrzymałość i elastyczność manikiuru oraz jednorodna, stabilna, świetnie utrzymująca pigmenty masa

• Szeroki, płasko ścięty, ułatwiający aplikację pędzelek typu „one move” - oszczędza czas, jednym ruchem pokrywając płytkę paznokciową

• Formuła nie zawiera formaldehydu, ftalan dwubutylu czy toluenu, wspiera stan zdrowotny i kondycję paznokci

• Cena: 7,90 zł

