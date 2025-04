Od 1 maja zaczęła obowiązywać nowa lista leków refundowanych, na której znalazło się ponad 70 nowych produktów dostępnych w aptekach, natomiast 33 zostały z niej usunięte. W porównaniu z poprzednią listą dla 389 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 360,15 zł do 1 gr), a dla 586 produktów – wzrośnie (od 1 gr do 100,77 zł).

Urzędowe ceny zbytu obniżono w przypadku 230 produktów (od 1 gr do 492,37 zł). Ceny detaliczne brutto spadną w przypadku 775 produktów (od 1 gr do 520,10 zł), wzrosną zaś w przypadku 167 (od 1 gr do 23,25 zł).

Wykaz leków refundowanych można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Większe zmiany czekają nas od września, kiedy to ma zostać ustalony pierwszy wykaz bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla seniorów.

