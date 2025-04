Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w ramach nowego programu lekowego refundowany będzie lek stosowany w chorobie Wilsona. Na liście znalazł się także lek stosowany przy ostrym, zagrażającym życiu, ataku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną. Jest to pierwszy lek objęty refundacją w tym wskazaniu.

Na nowej liście znalazło się 70 nowych produktów (nowe kody EAN). W ponad 625 przypadkach wzrosną dopłaty pacjentów do leków nawet do 224,05 zł, a w ponad 402 przypadkach zostaną one zmniejszone nawet o 106,09 zł. Dla 34 leków rozszerzono wskazania objęte refundacją. Chodzi m.in. o leki stosowane w leczeniu wczesnego raka piersi i padaczki. Na liście nie znajdzie się 12 medykamentów, które wcześniej były refundowane. Są to leki zawierające m.in. clopidogrelum, estradiolum, lansoprazolum i roxithromycinum.

Zmiany na marcowej liście dotyczyć będą też rozszerzenia pozarejestracyjnych wskazań refundacyjnych dla 93 produktów leczniczych. Będą to leki stosowane w leczeniu mukowiscydozy, angiologii oraz reumatologii.

W zakresie leków stosowanych w ramach chemioterapii refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający wemurafenib, w ramach nowego programu lekowego "Leczenie czerniaka złośliwego skóry” oraz lek zawierający bewacyzumab, który jest stosowany u kobiet walczących z rakiem jajnika.

Zwiększono również dostępność do leczenia chorób, których leczenie dotychczas nie było objęte finansowaniem w ramach chemioterapii: refundacją objęty zostanie m.in. nowy lek zawierający pazopanib (4 kody EAN), w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie raka nerki".

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że "każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym leku".

Szczegóły dotyczące listy można znaleźć na stronie www.mz.gov.pl

