19 lutego 2014 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało "Obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych", w którym mimo usilnych starań środowiska lekarskiego i organizacji pacjentów po raz kolejny nie zostały uwzględnione innowacyjne leki z grupy analogów GLP-1, realizujące wszystkie cele leczenia cukrzycy określone przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Brak finansowania analogów GLP-1 przez budżet stwarza nieprzekraczalną barierę w dostępie polskiego pacjenta do nowoczesnych terapii stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2. Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w którym ten typ terapii nie został udostępniony.

Analogi GLP-1 są refundowane jako standard terapeutyczny w 22 krajach Unii Europejskiej. Ponadto mają niepodważalną wartość terapeutyczną. Nieleczona lub źle leczona cukrzyca powoduje poważne komplikacje zdrowotne, np. ślepotę, niewydolność nerek, amputacje kończyn, choroby serca i układu krążenia oraz otyłość.

Według Głównego Urzędu Statystycznego śmiertelność z powodu cukrzycy typu 2 w Polsce wynosi 15 na 100 tys. osób, z czego aż 2/3 zgonów jest wynikiem powikłań.

Całkowite koszty leczenia cukrzycy w Polsce szacowane są na blisko 6 mld złotych rocznie, połowę tych kosztów – ok 3 mld złotych – generują powikłania cukrzycy. Zapobieganie rozwojowi powikłań powinno być zatem ważnym sposobem kontroli i stabilizowania wydatków w obszarze służby zdrowia oraz poprawy jakości życia chorych.

Polska jest jednym z ostatnich państw w Europie, które nadal nie przyjęło długookresowej perspektywy w zarządzaniu diabetologią. Pomimo alarmujących danych epidemiologicznych, zgodnie z którymi na cukrzycę choruje, co czwarty Polak po 60. roku życia, nasz kraj pozostaje daleko za innymi krajami Europy w zakresie dostępu do nowoczesnych leków, które mogą znacznie ograniczać rozwój powikłań na wczesnym etapie leczenia cukrzycy.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wskazuje następujące cele leczenia cukrzycy: poprawę glikemii i parametrów gospodarki lipidowej, kontrolę masy ciała oraz ciśnienia tętniczego krwi. Bez normalizacji glikemii, zmniejszenia masy ciała, wyrównania zaburzeń gospodarki lipidowej, i nadciśnienia tętniczego nie może być mowy o zmniejszeniu ryzyka rozwoju powikłań.

Aktualnie stosowane u pacjentów w Polsce terapie przeciwcukrzycowe nie umożliwiają jednoczesnego osiągania wszystkich wskazywanych celów terapeutycznych, działając przede wszystkim w zakresie poprawy wyrównania glikemicznego.

W Europie już od lat dostępne są terapie, które realizują wszystkie cele leczenia cukrzycy, a dodatkowo odsuwają w czasie konieczność zastosowania u chorych insulinoterapii. Niestety polscy pacjenci nie mają dostępu do analogów GLP-1 z uwagi na brak finansowania przez budżet. Są to leki nierefundowane, które większość specjalistów z za granicy stosuje od co najmniej kilku lat.

Eksperci jednoznacznie uznają stosowaną powszechnie w Polsce insulinoterapię za ostateczność, gdyż powoduje przyrost masy ciała i zwiększa ryzyko niedocukrzeń. Jednakże z uwagi na brak finansowania ze środków publicznych nowoczesnych metod leczenia cukrzycy m.in. agonistami receptora GLP-1 pacjenci nie mają możliwości odroczenia w czasie leczenia insulinoterapią. Z tego względu codziennością życia polskiego pacjenta pozostaje wciąż, pomimo znacznego postępu wiedzy i technologii medycznej, ryzyko niedocukrzeń i przyrost masy ciała.

Na problem powikłań i ich wpływu na codzienność życia pacjenta, wskazuje także Dariusz Gnatowski – założyciel Fundacji Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja, aktor serialowy, filmowy i teatralny, cierpiący od lat na cukrzycę typu 2.

– Cukrzyca jest w Polsce coraz poważniejszym problemem. Doskonale wiem jak rozwój powikłań wpływa na pacjentów, którzy nie otrzymują w porę odpowiedniej pomocy – mówi Dariusz Gnatowski.

Chory nie może zostać sam z tak ciężką i wymagającą dużej dyscypliny chorobą. W początkowym stadium choroby ważna jest świadomość pacjenta na temat rozwoju powikłań i prawidłowego wyrównania cukrzycy.

Dziś Dariusz Gnatowski zmaga się z powikłaniami, które obniżają jakość jego życia. Choroba wyzwoliła w nim potrzebę dokonania zmian w systemie opieki diabetologicznej i poprawy jakości życia chorych z cukrzycą typu 2 w Polsce. Fundacja Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja od chwili powołania działa bardzo aktywnie, między innymi organizując spotkania edukacyjne dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Jej przedstawiciele zabiegają również o powołanie grupy roboczej, której celem będzie analiza korzyści i kosztów wprowadzenia nowoczesnych leków w leczeniu cukrzycy typu 2.

Źródło: materiały prasowe

