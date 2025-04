U podstaw nowego podejścia w leczeniu alergii leży stworzona przez amerykańskich badaczy cząsteczka nazywana w skrócie HBL (heterobivalent ligand). Ma ona zdolność łączenia się z mastocytami, w miejsce znanych alergenów. Mastocyty to komórki układu immunologicznego w głównej mierze odpowiedzialne za występowanie objawów alergicznych w przebiegu nadwrażliwości typu–1. Dzięki temu alergeny pokarmowe, takie jak białka pochodzące z jajek czy orzeszków ziemnych nie mają szansy wywołać reakcji alergicznej.

„W odróżnieniu od większości stosowanych obecnie metod leczenia, podejście to zapobiega w pierwszej kolejności wystąpieniu reakcji alergicznej.” - zauważa dr Bilgicer Basa, zaangażowany w te badania. Obecnie zalecane leczenie chorób alergicznych opiera się na osłabianiu całego układu immunologicznego, co może wiązać się z wieloma skutkami ubocznymi. Cząsteczki HBL są w swoim działaniu bardzo wybiórcze i blokują jedynie proces łączenia alergenu z receptorami na powierzchni mastocytów. ”Dzięki temu pacjenci nie są również narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów.” - dodaje dr Bilgicer.

Naukowcy przewidują, że na początek HBL mogłyby zostać użyte w sytuacjach, gdzie niemożliwe jest ocenienie ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej u pacjenta np. w czasie wojny, czy w sytuacji kryzysowych. W takich okolicznościach przy podaniu np. antybiotyku penicyliny możliwe będzie wstrzyknięcie jednocześnie cząsteczek HBL, co zapobiegnie wystąpieniu ciężkiej reakcji alergicznej. By upowszechnić swoje odkrycie naukowcy będą musieli jednak przeprowadzić jeszcze szereg testów, sprawdzających przede wszystkim bezpieczeństwo i skuteczność stworzonych cząsteczek HBL.

Zobacz też: Jak skutecznie leczyć alergię?

Źródło: Science Daily/ kp

Reklama