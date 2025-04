Naukowcom z Uniwersytetu Stanu Texas w badaniach z zastosowaniem hodowli komórkowych i zwierząt laboratoryjnych udało się udowodnić rolę reduktazy aldozowej w tzw. metaplazji komórek kubkowych w drogach oddechowych. U zdrowych osób występuje niewiele komórek kubkowych, jednak u osób chorych na astmę i POChP stwierdzono zdecydowanie podwyższoną ich ilość, co wiąże się z nadmierną produkcją gęstego śluzu.

„ Reduktaza aldozowa jest kluczowa w wielu różnych schorzeniach z towarzyszącą reakcją zapalną, więc nie jest zaskoczeniem, że wpływa na rozwój reakcji zapalnej prowadzącej do rozwoju astmy i POChP” - tłumaczy Satish Srivastava, autor pracy badawczej.

Leki blokujące reduktazę aldozową mogą stać się przełomem w leczeniu astmy i POChP. Byłaby to pierwsza terapia prowadząca do usunięcia nadmiaru śluzu z dróg oddechowych chorych. Co więcej leki mogłyby być podawane doustnie, a nie tak jak do tej pory drogą wziewną, nie zawsze zapewniającą odpowiednią dystrybucję leków. Jest to także możliwa alternatywa dla pacjentów, którzy nie mogą przyjmować kortykosteroidów, bardzo często stosowanych w leczeniu astmy i POChP.

Badania nad zastosowaniem inhibitorów reduktazy aldozowej są już na etapie badań klinicznych. Naukowcy wierzą, że ich odkrycie, opisane w czasopiśmie internetowym PloS One, przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności i poprawi komfort życia chorych z astmą i POChP.

Źródło: Science Daily/ kp

