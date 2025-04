fot. Neuro-Care

90 tysięcy Polaków ma chorobę Parkinsona

Według szacunków w Polsce na chorobę Parkinsona cierpi ponad 90 tysięcy osób. Około 300 do 1000 pacjentów zmaga się z jej zaawansowaną postacią. Na świecie stosuje się trzy rodzaje terapii, które zapewniają takim pacjentom zachowanie sprawności:

głęboką stymulację mózgu,

terapię dojelitową lewodopą,

terapię podskórną apomorfiną.

Ta ostatnia właśnie stała się dostępna dla pacjentów ze Śląska.

Na czym polega nowa terapia leczenia choroby Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest chorobą zwyrodnieniową centralnego układu nerwowego, w której brakuje naturalnego przekaźnika – dopaminy. W zaawansowanym stadium choroba wpływa na funkcje motoryczne, powodując m.in. utratę kontroli nad ruchami oraz częste drżenia. Medycyna znalazła na to sposób – dostarcza się w sposób sztuczny prekursor dopaminy – lewodopę, w postaci preparatów doustnych. Jednak im dłużej trwa choroba, tym krócej działają leki. Na początku terapii działanie utrzymuje się 8-12 godzin, później skraca się nawet do pół godziny. Czasem podanie leku w ogóle nie przynosi rezultatu. Zwiększenie dawek nie jest rozwiązaniem, ponieważ rozwijają się bardzo niebezpieczne działania uboczne, takie jak omamy, urojenia czy ciężka pląsawica polekowa – mówi dr Kłodowska-Duda z kliniki Neuro-Care w Katowicach.

Pompa apomorfinowa podaje lek w sposób ciągły, za pomocą niewielkiej i delikatnej igły, umieszczonej tuż pod skórą. Terapia infuzyjna pozwala osiągnąć maksymalną kontrolę nad przebiegiem leczenia, a przy tym nie jest uciążliwa dla pacjenta. Raz ustawiona pompa pracuje samoistnie przez cały dzień.

"Zastosowanie apomorfiny pozwala uzyskać lepsze wyniki leczenia. Chorzy zyskują większą kontrolę nad ruchami mimowolnymi, zmniejsza się czas i częstotliwość okresów wyłączenia, a tym samym poprawia się ogólne funkcjonowanie pacjentów z chorobą Parkinsona. Mogą oni wrócić do wykonywania czynności, które do tej pory, przy stosowaniu terapii doustnej, były dla nich niedostępne, przez co stają się mniej zależni od swoich najbliższych" – tłumaczy dr Kłodowska-Duda.

W przeciwieństwie do wielu europejskich krajów, m.in. Rumunii, Czech, Słowacji czy Bułgarii, terapia z zastosowaniem pompy apomorfinowej nie jest u nas refundowana. Miesięczny koszt leku to ok. 2,5-3 tys. zł.

Źródło: Materiały prasowe Neuro-Care

