Nowoodkryta substancja o skomplikowanym wzorze chemicznym trans,trans,trans-[Pt(N3)2(OH)2(py)2] może zostać aktywowana normalnym niebieskim lub zielonym światłem. Jest stabilna w warunkach pokojowych i rozpuszczalna w wodzie, przez co, jak zauważają naukowcy, nie będzie problemów z jej usunięciem z organizmu po zakończeniu leczenia. Obecnie nowy lek jest na etapie badań jego skuteczności z użyciem komórek raka przełyku. Dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące. Okazuje się, że już bardzo małe stężenia nowego preparatu, w granicach 8 mikromoli/litr, były wystarczające do uśmiercenia 50% komórek rakowych. Kolejnymi nowotworami, na których badacze planują przetestować działanie nowego leku są rak jajnika i rak wątroby.„Ta substancja może mieć znaczący wpływ na skuteczność leczenia nowotworów w przyszłości. Aktywacja światłem wyzwala silny efekt cytotoksyczny i pozwala na większą precyzję w walce z komórkami nowotworowymi” – komentuje prof. Peter Sadler z Wydziału Chemii na Uniwersytecie w Warwick, prowadzący te badania.Badacze wierzą, że aktywowany światłem związek platyny umożliwi leczenie nawet tych nowotworów, które do tej pory nie odpowiadały na tego typu chemioterapię. Znajdzie ona również zastosowanie w przypadku rozwoju przez nowotwór oporności na stosowane obecnie związki platyny. Co więcej dzięki bardziej precyzyjnemu leczeniu i stosowaniu mniejszych dawek obserwowano mniej działań niepożądanych. Miejmy nadzieję, że nowy lek sprawdzi się równie dobrze w testach klinicznych i poprawi wyniki leczenia nowotworów.Źródło: Science Daily/kp/pk

