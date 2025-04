Badacze wzięli pod lupę białko nazwane PAK1. Uczestniczy ono w procesach komórkowych kontrolujących wzrost, podział i przetrwanie komórki. Jest ono ważnym elementem całej kaskady zmian biochemicznych zachodzących na różnym etapie życia komórek organizmu. Dzięki najnowszemu odkryciu wiemy, że PAK1 występuje również w zwiększonej ilości w komórkach niedrobnokomórkowego, płaskonabłonkowego raka płuca. Pozbawienie tych komórek aktywności tego białka w warunkach laboratoryjnych hamowało wzrost guza. Podobnie pozytywne efekty uzyskano w badaniach na myszach laboratoryjnych.

Co więcej połączenie innych metod leczenia z atakiem na PAK1 może gwarantować całkowite wyleczenie pacjentów z tym typem raka płuca, który w obecnych czasach ma jeden z najniższych wskaźników przeżywalności.

Niedrobnokomórkowy rak płuca stanowi 85% wszystkich nowotworów tego narządu. W Polsce rokrocznie jest diagnozowanych około 20000 nowych przypadków raka płuca z czego ¾ przypadków dotyczy mężczyzn a 25% to kobiety. Wśród podtypów niedrobnokomórkowego raka płuca postać płaskonabłonkowa jest najczęstsza i ma największy związek z paleniem papierosów.

Do tej pory leczenie wykorzystujące zabiegi chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię było małe skuteczne. Dlatego poszukiwanie nowych metod leczenia wydaje się priorytetowe.

„Udowodniliśmy, że leczenie celowane w PAK1 ma działanie przeciwnowotworowe. Teraz musimy ocenić, czy możemy wykorzystać tę terapię także w przypadku innych nowotworów takich jak nowotwory rejonu głowy i szyi, czerniak czy rak trzustki.” - podsumowuje dr Adrian Jubb zaangażowany w te badania.

Zobacz też: Czy grozi Ci rak płuca?

Źródło: PhysOrg/ kp

Reklama