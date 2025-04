Pierwsze przypadki zachorowań na nową odmianę malarii zanotowano w Kambodży i okolicznych państwach. Naukowcom udało się odnaleźć fragmenty genomu Plasmodium falciparum odpowiedzialne za niewrażliwość na najpopularniejszy i najskuteczniejszy lek. W ciągu ostatnich 9 lat zaobserwowano spadek skuteczności artemizyny w leczeniu malarii, a u wielu chorych wystąpiła oporność na lek.

Naukowcy przestrzegają, że jeśli najnowsza odmiana choroby rozprzestrzeni się na teren Azji Południowo-Wschodniej i Afryki Subsaharyjskiej, zginą miliony ludzi.

Francois Nosten z Shoklo Malaria Research Unit informuje, że do tej pory nie obserwowano odporności pasożytów na artemizynę, dlatego problematyczne może być powstrzymanie choroby, co doprowadzi do zdrowotnej klęski.

Zobacz też: Akceleratory i detektory pomogą w radioterapii

Źródło: rp.pl/kr

Reklama