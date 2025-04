Chikungunya – tak nazywa się groźna, egzotyczna choroba zakaźna, na którą narażeni są podróżujący do Azji południowej i Afryki wschodniej. Masowe zachorowania wystąpiły w roku 2008 na wyspach Oceanu Indyjskiego. Pojedyńcze przypadki tej choroby odnotowano również w Europie.

Chikungunya powoduje objawy takie jak gorączka, bóle mięśni i stawów. Na tę chorobę nie istnieje obecnie żadna skuteczna szczepionka, ale ten stan może się wkrótce zmienić. Scott Weaver, szef Instytutu Chorób Zakaźnych Centrum Medycznego Uniwersytetu Teksasu, skomentował pracę zespołu badawczego słowami: „nasza nowa szczepionka będzie działać”. Nowy preparat został sprawdzony – w warunkach laboratoryjnych ochronił przed zakażeniem zwierzęta.

Zanim szczepionka będzie wprowadzona do produkcji, musi przejść teksty kliniczne – do eksperymentu ze zwierzętami użyto bowiem odmiany wirusa, różniącej się od tej, występującej w przyrodzie. Testy z udziałem pacjentów potrwają minimum cztery lata – ich koszt wyniesie 3 mld dolarów.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 16.08.11/ah

