Zapalenie stawów jest dobrym przykładem choroby, która swym zasięgiem obejmuje konkretną część ciała. Standardowo stosowane leczenie podawane jest jednak doustnie, czyli ogólnosystemowo. To sprawia, że aby osiągnąć terapeutyczne stężenia leków potrzebne jest podawanie wysokich dawek, często nie obojętnych dla całego organizmu. Naukowcy z Brigham and Women’s Hospital znaleźli rozwiązanie tego problemu.

Idealnym pomysłem w przypadku leczenia chorób ograniczonych do stawów byłoby, według naukowców, dostawowe podawanie żelu. By znaleźć jednak odpowiedni żel badacze początkowo określili wymagania jakie powinna spełniać ta substancja. Ideałem wydawałby się żel, który mógłby być podawany przez cienką igłę, pozwalałby na uzyskanie wysokiego stężenia substancji leczniczych oraz uwalniałby lek jedynie, gdy jest on potrzebny. Tak wysokie standardy spełnił materiał nazywany w skrócie GRAS. Pierwsze testy z jego zastosowaniem są bardzo obiecujące. Żel uwalniał zawartą w nim substancję w kontakcie z enzymami występującymi w „zapalonym” stawie. Dodatek związku blokującego działanie enzymów, powodował jednocześnie spadek uwalniania substancji leczniczej. Tym samym stworzono metodę leczenia uaktywniającą się jedynie wtedy, gdy jest potrzebna.

Co prawda nie przeprowadzono jeszcze badań klinicznych z zastosowaniem nowej metody leczenia, jednak już teraz można zgodnie za autorami odkrycia stwierdzić, że technika ta „ będzie miała ogromny wpływ na miejscowe leczenie wielu chorób”, szczególnie tych spowodowanych przez enzymatyczne niszczenie tkanek.

Więcej na ten temat można znaleźć w czasopiśmie specjalistycznym Journal of Biomedical Materials Research.

Źródło: Science Daily/ kp

