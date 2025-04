Dzięki połączeniu cząsteczek leku ze specjalnymi molekułami, które namierzają komórki rakowe, udało się powstrzymać rozwój choroby nowotworowej.

Nowa metoda może zrewolucjonizować walkę z rakiem, ponieważ pozwala na kierowanie leku prosto do chorych tkanek, a także eliminuje efekty uboczne, czyli szkodzenie zdrowym tkankom.

Badania prowadzili naukowcy z najważniejszych ośrodków medycznych i biotechnologicznych m.in. Harvard Medical School i Massachusetts Institute of Technology.

Tej innowacyjnej metodzie zostali poddani pacjenci cierpiący na raka prostaty. W pierwszym etapie badania wzięło udział 17 pacjentów, którzy znajdowali się w zaawansowanym stadium choroby. W ich przypadku medycyna konwencjonalna wyczerpała wszelkie formy leczenia, które okazały się bezskuteczne w walce z nowotworem. Po poddaniu ich nowatorskiej terapii zauważono, że guzy zmniejszają się lub ich rozrost został zahamowany.

Metoda polega na namierzeniu i przyklejeniu się odpowiednio spreparowanych cząsteczek do komórek raka. Pozwala to na bezpośrednie dostarczenie leku do guza i dzięki temu działa silniej w tym miejscu nie szkodząc innym organom.

Spreparowane nanocząsteczki zostały stworzone przez firmę BIND Biosciences. Nośnik BIND-014, do którego przyczepiona jest mikrokapsułka z lekiem, przyłącza się wyłącznie do komórek nowotworowych.

Podczas tego badania pacjentom podano mikrokapsułkę z docetakselem – lek, który stosuje się przy nowotworach prostaty, piersi i płuc.

Docetaksel podawany w tradycyjny sposób nie odróżnia chorych tkanek od zdrowych, a dzięki zamknięciu w kapsułce z biochemicznym celownikiem, trafia prosto do celu. Badania wykazały, że stężenie leku w tkankach nowotworu było dziesięć razy wyższe niż normalnie.

Źródło: www.rp.pl, 12.04.2012/ar

