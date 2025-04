Nie po raz pierwszy nauka zwraca uwagę na żaby. Zwierzęta te żyją w ciepłym i wilgotnym środowisku, gdzie również z powodzeniem rozwija się wiele gatunków bakterii. Skóra tych płazów, by zabezpieczyć się przed zakażeniem produkuje substancje (peptydy) o silnym działaniu przeciwbakteryjnym.

Naukowcom, dzięki badaniom nad 9 gatunkami żab (określanych przez badaczy śmierdzącymi ze względu na ich naturalny zapach, porównywany do zapachu zgniłych ryb), udało się zidentyfikować do tej pory aż 700 różnych peptydów o działaniu przeciwbakteryjnym. Jak podkreślają badacze jest to największy potencjalny arsenał w walce z coraz bardziej opornymi na standardowe leczenie mikrobami.

Co więcej, niektóre peptydy ze skóry żab wykazywały podwójne działanie - nie tylko bezpośrednio zabijały bakterie, ale również stymulowały układ odpornościowy do walki z infekcją.

Dzięki odkryciu chińskich badaczy pojawia się nadzieja na rozwiązanie problemów wielu oddziałów szpitalnych, gdzie na dobre zagnieździły się bakterie oporne na standardowe antybiotyki. Poprawi się również skuteczność leczenia pacjentów z różnego rodzaju defektami układu immunologicznego.

