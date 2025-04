Nowe funkcje dla Klientów OkularywSieci.pl

Wprowadzamy nowe udogodnienie dla naszych Klientów, którzy mają już konto w serwisie OkularywSieci.pl.



Nie będziesz już musiał za każdym razem, gdy się logujesz do serwisu, wgrywać swoich zdjęć, aby z niego skorzystać – od teraz będziesz miał możliwość zapisać je na swoim koncie i mieć do nich dostęp z każdego komputera, z którego zalogujesz się na swoje konto.

Dodatkowo będziesz mógł porównać, jak wyglądasz w różnych kształtach oprawek. Spodobał Ci się więcej niż jeden model i nie możesz się zdecydować, który wybrać? Teraz możesz poprosić o pomoc swoich znajomych – wyślij im swoje zdjęcia w oprawkach, które wybrałeś i niech oni Ci podpowiedzą, w których wyglądasz najlepiej.

Kolejną zaletą jest przechowalnia oprawek: nie musisz kończyć zakupów od razu, po prostu zaznacz modele, do których wrócisz później przy kolejnym logowaniu – będą one przechowane na Twoim koncie przez 30 dni.

Nie masz odpowiedniego zdjęcia, które chciałbyś wgrać do przymierzalni? Teraz to już nie jest problem: podłącz kamerę internetową i pobierz wykonane nią zdjęcie od razu do przymierzalni. Najlepsze efekty osiągniesz, ustawiając twarz w odległości 30 cm od kamery.

