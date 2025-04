Kość mimo pozorów niezmienności jest miejscem ciągłych zmian i przebudowy. Tkanka kostna reaguje odpowiednio na oddziaływania z otoczenia. I tak elementy, które przenoszą większe obciążenia są masywniejsze i odwrotnie - brak wywieranej siły skutkuje zanikiem tkanki kostnej. Dlatego tak trudno było wyprodukować materiał, który sprostałby tak wielu wymaganiom: z jednej strony był wytrzymały i stabilny, a z drugiej lekki i ułatwiający rozrost tkanki kostnej.To zadanie powiodło się niemieckim naukowcom z Instytutu Technologii Produkcyjnych i Nowych Materiałów w Dreźnie zaangażowanym w projekt „TiFoam”. Stworzyli oni tytanową strukturę wyglądem przypominającą gąbkę, która zdaje się najlepiej imitować układ tkanki kostnej. Proces produkcyjny oparty jest o stosowaną od dawna metodę metalurgii proszków, w której przedmioty wytwarzane są, jak się łatwo domyślić, ze sproszkowanych metali. Początkowo formę zbudowaną z poliuretanów pokrywa się proszkiem tytanowym z substancją klejącą. Następnie odparowuje się wzorzec, przez co pozostaje nam pianka zbudowana z metalu łącząca w sobie wytrzymałość z niewielką sztywnością. Struktura gąbki dodatkowo przez obecność licznych porów oraz kanałów stymuluje wzrost okolicznej tkanki kostnej. Wszystko to czyni ten materiał wręcz idealnym do naprawiania różnych ubytków kostnych.W ramach projektu „TiFoam” naukowcy skupili się na uszkodzeniach kręgów, jednak zdaniem badaczy tytanowa pianka nadaje się również do naprawy innych elementów kostnych.Źródło: Science Daily/kp/pk

