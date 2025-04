Bieganie staje się coraz popularniejsze wśród Polaków - jedni biegają dla przyjemności, inni dla poprawy kondycji, jeszcze inni by zgubić kilka kilogramów. Bez względu na motywację, warto się do uprawiania tej formy aktywności przygotować - najlepiej kierując się wskazówkami doświadczonych biegaczy.

Do takich z pewnością należy Jeff Galloway - olimpijczyk oraz trener biegania, który przed 10 laty stworzył unikalny program treningowy, pozwalający biegaczom przygotować się do maratonu i ukończyć go z sukcesem. Program ten opisał w swojej pierwszej książce - "Bieganie metodą Gallowaya", która stała się światowym bestsellerem. Wszystko wskazuje na to, że jego kolejne książki również powtórzą ten sukces.

Będziemy mogli się o tym przekonać już pod koniec kwietnia lub na początku maja bieżącego roku - w tym czasie wydawnictwo Helion zaplanowało premierę książek "Maraton. Trening metodą Gallowaya" oraz "Bieganie i odchudzanie dla kobiet" (tę ostatnią Jeff Galloway napisał wraz ze swoją małżonką Barbarą Galloway). W książkach tych autorzy opisali m.in., jak wybrać odpowiedni program treningowy, jak nie stracić motywacji, trenować z grupą, unikać kontuzji i spalać tkankę tłuszczową.

Jeff Galloway w swoich książkach przekonuje nas, że ćwiczenia maratończyka wcale nie muszą przypominać "wyciskania siódmych potów". Jego zdaniem, dzięki relaksacyjnemu, mniej intensywnemu programowi treningowemu, można za sześć miesięcy przebiec i ukończyć maraton.

Czy to prawda? Warto się przekonać o tym osobiście! Premiera książek już wkrótce - 7 maja bieżącego roku.

