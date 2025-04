Proces powstawania nowych naczyń, nazywany w języku medycznym angiogenezą, zachodzi w normalnych warunkach w czasie gojenia się ran, czy w cyklu menstruacyjnym. Proces ten wykorzystywany jest również niestety przez guzy nowotworowe oraz w chorobie oczu zwanej zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem. Bez opanowania umiejętności tworzenia nowych naczyń nowotwór nie może rosnąć, ponieważ wszystkie składniki odżywcze oraz tlen, niezbędne w jego rozwoju, dostarczane są właśnie drogą krwionośną.We współczesnej onkologii możliwe jest już zablokowanie angiogenezy. Jednak nie wszyscy pacjenci odpowiadają na to leczenie, a niektórzy wytwarzają oporność po pewnym okresie stosowania. W terapii tej wykorzystuje się przeciwciała monoklonalne blokujące specjalny receptor komórkowy zwany w skrócie VEGFR–3, który uczestniczy w procesie tworzenia nowych naczyń. Jednak stosowane do tej pory przeciwciała wykazywały słabe działanie przy wysokiej koncentracji czynników wzrostu wydzielanych przez nowotwór. Również dostarczenie leku we właściwe miejsce było utrudnione ze względu na specjalne warunki panujące w guzie nowotworowym i w jego otoczeniu.Nowe przeciwciała mają niespotykany dotąd mechanizm działania, który okazał się skuteczny nawet przy wysokim stężeniu czynników wzrostowych produkowanych przez nowotwór. Aktywność przeciwnowotworowa nowych przeciwciał wynika z blokowania procesu dimeryzacji, czyli łączenia receptorów VEGFR–3, będącego niezbędnym etapem na drodze do wywołania biologicznego efektu pobudzenia tego receptora. Ponadto wykazano, że dzięki przeciwciałom blokującym receptor VEGFR–3 znajdujący się na komórkach śródbłonka można zapobiec w 50 – 70% przerzutom drogą limfatyczną.Naukowcy wierzą, że dzięki temu odkryciu możliwe będzie stworzenie bardziej efektywnej terapii w leczeniu różnych rodzajów nowotworów.Źródło: Science Daily/kp/pk

Reklama