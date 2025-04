Boceprevir, produkt firmy Merck oraz telaprevir, opracowany przez Vertex Pharmaceuticals, to nazwy dwóch preparatów, które według badań poprawiają skuteczność leczenia wirusowego zapalenia wątroby nawet o 30%, eliminują też skutki uboczne leczenia. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków niedługo najprawdopodobniej zezwoli na ich powszechne stosowanie.

Terapia wirusowego zapalenia wątroby jest dziś skuteczna u 40-60% pacjentów, ma również silne efekty uboczne. Choroba może rozwijać się bezobjawowo przez wiele lat, powodując marskość wątroby, a także rozwój nowotworu.

Dotychczas HCV leczy się rybawiryną oraz pegylowanym interferonem. Terapia trwa rok. Lekarze mają nadzieję, że dzięki boceprevirowi i telaprevirowi będzie ona szybsza i skuteczniejsza. Według ekspertów wciąż konieczne jest jednak opracowanie odpowiedniej metody leczenia z zastosowaniem nowych preparatów.

Źródło: rp.pl, 01.05.2011 /am

