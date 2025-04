Fot. Fotolia

Rak piersi nadal jest najpowszechniejszym nowotworem u kobiet – każdego roku dotyka ponad 16,5 tys. Polek. W Europejskim Tygodniu Walki z Rakiem Federacja Stowarzyszeń Amazonki zwraca uwagę na fakt, że w 2013 roku światowa onkologia dokonała dużego postępu w leczeniu chorych na zaawansowanego raka piersi.

Nowe możliwości leczenia niosą także nadzieję dla wielu kobiet w Polsce. Federacja Stowarzyszeń Amazonki apeluje: zmieńmy sposób myślenia o leczeniu raka. Leczenie nie musi być stratą, może być zyskiem. Każdy nowy lek, który przedłuża życie i daje możliwość normalnego funkcjonowania – to ogromna szansa na powrót do pracy, na bycie matką czy babcią.

– Dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, ale także dla tych, u których choroba wróciła, nowe leczenie jest ogromną szansą. Jeśli wiemy, że leczenie jest skuteczne i stosowane na świecie, chciałybyśmy wiedzieć czy i kiedy będzie dostępne także dla naszych chorych. Za każdym razem tłumaczę, że leczenie raka piersi nie musi być stratą, może być zyskiem. Mamy mnóstwo przykładów kobiet, które wróciły do pracy, które doskonale funkcjonują w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. A ich początkowe diagnozy i ewentualne rokowania wcale nie były najlepsze – przekonuje Krystyna Wechmann, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Nowe leki - nowa szansa dla chorych na zaawansowanego raka piersi

Federacja Stowarzyszeń Amazonki zwraca uwagę na brak zmian w finansowanym przez NFZ programie leczenia raka piersi. Na decyzję refundacyjną czekają m.in. ewerolimus – w terapii HER2-ujemnego raka piersi i pertuzumab, nowy lek stosowany w leczeniu HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi, który w grudniu minionego roku został pozytywnie zaopiniowany do objęcia refundacją przez AOTM.

W ostatnich dniach pozytywną rekomendację Prezesa AOTM do objęcia refundacją otrzymała również podskórna forma trastuzumabu, co potwierdza skuteczność tej terapii.

– Niepokoi mnie dalszy brak informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia czy te leki będą dostępne dla chorych w Polsce. Na nowe możliwości leczenia czeka wiele kobiet z rakiem piersi. Minister Zdrowia przyznał ostatnio, że pertuzumab to obiecująca technologia. Wierzymy więc, że już wkrótce z nowych leków będą mogły korzystać nasze chore, bo każdy postęp w onkologii i każdy nowy lek, to dla nas nadzieja na dłuższe życie.

Cieszę się, że stale poprawia się w Polsce skuteczność leczenia kobiet chorych na raka piersi i coraz większą uwagę zwraca się także na jakość życia – dodaje Krystyna Wechmann. – Po wielu latach starań w ostatnim czasie wprowadzono częściową refundację rękawków przeciwobrzękowych, które pomagają w zmaganiu się – z tak często występującym po leczeniu – obrzękiem limfatycznym. Liczymy, że to kolejny krok do zapewnienia kompleksowej opieki dla kobiet chorych na raka piersi.

