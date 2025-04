Temat najnowszej edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy brzmiał: „Biotechnologia – nowatorskie metody otrzymywania i podawania leków oraz oceny skuteczności”. W tym roku przyznano dwa dofinansowania na realizację projektów – otrzymali je dr Krzysztof Milewski z American Heart of Poland S.A i dr Katarzyna Oszajca z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr Krzysztof Milewski został uhonorowany dofinansowaniem w wysokości 391 520 zł za opracowanie systemu dozowania ewerolimusa opartego na biodegradowalnych nanosferach w celu ograniczania hiperplazji neointimy po implantacji stentu wieńcowego. Badania te mogą okazać się bardzo przydatne w leczeniu chorób serca. W chorobie niedokrwiennej serca stosuje się przezskórną angioplastykę wieńcową połączoną z implantacją stentów, czyli niewielkich sprężynek umieszczanych w naczyniu krwionośnym w celu ich udrożnienia.

Celem dr Milewskiego jest opracowanie nowej metody zapobiegającej restentozie (ponownemu zwężaniu tętnic po zabiegu ich poszerzania). Metoda ta jest oparta na miejscowym podawaniu leku, mianowicie ewerolimusa. Badania eksperymentalne i kliniczne dowiodły jego skuteczności. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności metody lek będzie upakowany we wnętrzu nanosfer (specjalne kuleczki z biodegradowalnego polimeru rozpuszczającego się w odpowiednio zaprogramowanym czasie).

Proces podania nanosfer do tętnicy odbędzie się za pomocą odpowiedniego cewnika transportującego. Zapewni to kontrolowanie w czasie poziomu leku w ścianie tętnicy wieńcowej i ograniczy powstawanie restentozy. Podanie nanosfer bezpośrednio do tętnicy wyeliminuje niekorzystne i długotrwałe reakcje na polimer trwały, ułatwiając tym samym gojenie tętnicy. Jeżeli wyniki okażą się pozytywne, możliwe, że ta metoda zostanie wprowadzona do badań klinicznych.

Dr Katarzyna Oszajca również została uhonorowana dofinansowaniem w wysokości 96 000 zł za projekt „Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn”. Projekt ten może się okazać bardzo przydatny w poszukiwaniu nowych leków onkologicznych – skuteczniejszych i mniej toksycznych dla organizmu. Dofinansowanie posłuży dr Oszajcy na przetestowanie nowej immunotoksyny.

W leczeniu nowotworów rozsianych bardzo ważną rolę odgrywają leki cytostatyczne, ale do doskonałości bardzo im daleko. Głównym problemem chemioterapii jest fakt, że nie działa ona wybiórczo, a tym samym niszczy tkanki (szpik, komórki nabłonkowe, komórki układu immunologicznego, gamety). Dochodzi także do zaburzeń hematologicznych, owrzodzenia błon śluzowych, łysienia, osłabienia odporności organizmu, uszkodzenia czynności narządów rozrodczych. Przy okazji mogą powstawać mutacje, które prowadzą do namnażania się komórek nowotworowych.

Ważną rolę w niedopuszczeniu do powstawania efektów ubocznych po chemioterapii odgrywają leki z grupy immunotoksyn (hybrydowe białka). Składają się one z części uszkadzających komórki i części odpowiedzialnej za wybiórcze łączenie się z komórkami nowotworowymi. Właśnie dzięki temu lek jest naprowadzany na zmienioną chorobowo tkankę. Jeżeli wyniki okażą się pozytywne, projekt dr Katarzyny może się okazać wyznacznikiem w leczeniu nowotworów przy mniejszej (lub zerowej) ilości efektów ubocznych.

