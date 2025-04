Substancja ta, to alfa-B-krystalina, która działa hamująco na układ immunologiczny, obniżając poziom substancji zapalnych. Efekt działania tych substancji to znaczne uszkodzenie tkanki mózgowej wykraczające poza początkowy obszar niedotlenia spowodowany udarem.

W Ameryce Północnej każdego roku udar ma prawie 800 tysięcy pacjentów." To jeden pacjent co 40 sekund," mówi doktor Gary Steinberg. Udar jest najczęstszą przyczyną ciężkiej niepełnosprawności neurologicznej. Jeden na trzech pacjentów z udarem mózgu ma mniej niż 65 lat.

Jedynym obecnie zarejestrowanym lekiem stosowanym w leczeniu udaru jest tkankowy aktywator plazminogenu (tPA) - rozpuszcza zakrzepy, które blokują dopływ krwi do tkanki mózgowej. Aby tPA mógł zadziałać musi być podany w ciągu pierwszych 4,5 godzin od udaru. Zanim tPA zostanie podany konieczna jest jednak tomografia komputerowa, aby wykluczyć udar krwotoczny, w których tPA zaostrzyłoby przebieg. Ponadto, tPA nie przeciwdziała syntezie substancji zapalnych, które sieją jeszcze większe spustoszenie. Alfa-B-krystalina wydaje się działać niczym gąbka dla mediatorów zapalenia, ograniczając syntezę substancji zapalnych.

Alfa-B-krystalina jest ważnym białkiem strukturalnym soczewki oka. Jest również stale syntezowana w sercu. W innych tkankach, np. w mózgu, jej produkcja może być wywołana przez stres komórkowy, taki jak niedotlenienie, nadmierne ciepło lub zimno. Coraz więcej dowodów sugeruje, że alfa-B-krystalina może pomóc ograniczyć procesy zapalne w mózgu. Naukowcy odkryli również, że podanie syntetycznej alfa-B-krystaliny myszom nie produkującym jej, zmniejszało rozmiar zmian poudarowych, nawet przy podaniu substancji po 12 godzinach od wystąpienia udaru.

ScienceDaily / kp

