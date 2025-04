Nowy sposób walki z wirusami polega na stymulacji procesu ich wewnątrzkomórkowego uśmiercania, czyli czegoś, co do tej pory wydawało się niemożliwe. Zgodnie z przyjętymi zasadami unieszkodliwienie wirusa może zachodzić jedynie na zewnątrz komórki, ponieważ gdy tyko dostanie się on do jej środka, organizm nie jest w stanie przeszkodzić mu w zapanowaniu nad zakażoną komórką. Jedyne, co można zrobić to pozbawić życia całą komórkę, jednak niekiedy jest to zbyt szkodliwe dla samego organizmu.Najnowsze odkrycie udowadnia, że komórki mają jednak wewnętrzny mechanizm obronny przeciwko wirusowym najeźdźcom. Według naukowców możliwe będzie niedługo wpłynięcie na siłę tej odpowiedzi defensywnej.Jak to działa?! Otóż w normalnych warunkach specyficzne przeciwciała łączą się z wirusami krążącymi we krwi. Takie połączenie jest następnie rozpoznawane przez komórki i transportowane do ich wnętrza. Nieproszonego gościa rozpoznaje białko zwane TRIM21, które uruchamia całą kaskadę procesów wewnątrzkomórkowych mających na celu zlikwidowanie intruza zanim ten zdąży się rozgościć na dobre. Komórki pozostają nienaruszone i mogą dalej funkcjonować. Naukowcy już teraz planują podawanie białka TRIM21 w postaci np. arozolu do nosa. Miałoby to wzmacniać naturalny mechanizm obronny. Takie działanie okazało się skuteczne w przypadku testów na hodowlach komórkowych. Naukowcy jednak planują w przeciągu najbliższych 2 do 5 lat rozpocząć testy kliniczne nowego specyfiku. Byłby to wielki krok naprzód zarówno w leczeniu zwykłego przeziębienia, jak i innych chorób wirusowych, z którymi od lat zmaga się ludzkość.Źródło: Popular Science/kp/pk

