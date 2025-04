Czy już niedługo jeden zastrzyk wystarczy by pokonać nadwagę i cukrzycę? Taką nadzieję mają naukowcy z Genetech Inc., którzy dzięki stworzonym przez siebie przeciwciałom uzyskali długotrwałą utratę wagi i poprawę kontroli glikemii, jak na razie jednak jedynie u laboratoryjnych myszy.

Bronią, którą wykorzystują amerykańscy badacze w walce z otyłością i cukrzycą są przeciwciała aktywujące tzw. brązową tkankę tłuszczową. Do pewnego czasu sądzono, że ten specjalny typ tkanki tłuszczowej występuje jedynie u małych dzieci, jednak od niedawna wiadomo, że również dorośli posiadają niewielkie ilości brązowej tkanki tłuszczowej, zlokalizowane głównie w okolicach łopatek, kręgosłupa i szyi.

Co zatem jest w niej tak wyjątkowego? Brązowa tkanka tłuszczowa, w odróżnieniu od tkanki białej, nie gromadzi zapasów energii, a zajmuje się głównie wytwarzaniem ciepła, spalając przy tym dużą ilość kalorii. Naukowcom udało się ją na nowo uaktywnić u dorosłych myszy laboratoryjnych cierpiących z powodu otyłości i cukrzycy. Obserwowane rezultaty, jak podają badacze, były lepsze niż oczekiwano. U myszy już po jednym zastrzyku zaobserwowano powrót normalnych wartości cukru we krwi po tygodniu i poprawa ta utrzymywała się nawet przez miesiąc, bez żadnych działań niepożądanych. Jednocześnie zwierzęta w tym samym czasie straciły 10% swojej pierwotnej masy ciała.

Niestety naukowcy nie wiedzą kiedy możliwe będzie zastosowanie leku u ludzi.

Źródło: MedicalXpress/kp

