Czemu to tak wyjątkowy zabieg? Wiąże się to z tym, że płuca w przeciwieństwie do innych narządów, po przeszczepie mają stały kontakt z wdychanym powietrzem, co naraża je na infekcje i więcej zagrożeń niż np. w przypadku serca. Pacjent po przeszczepie, w związku z mukowiscydozą i tak ma już obniżoną odporność, tymczasem podawanie leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepu sprawia, że ta odporność jest jeszcze niższa. - tłumaczy prof. Henryk Mazurek z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce.

Zabieg przeszczepu płuc choremu cierpiącemu na mukowiscydozę został wykonany w Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jest to jeden z czterech ośrodków na świecie, w którym przeszczepy płuc wykonuje się tylko rozszerzając szpary między żebrami, bez ich rozcinania, co przyspiesza późniejszą rehabilitację.

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, która powoduje zaburzenia we wszystkich narządach, które wydzielają śluz: płucach, zatokach, trzustce, jelitach. najbardziej jednak blokuje płuca. Gęsty śluz, który w nich zalega, powoduje niewydolność oddechową a ta doprowadza do śmierci. Dodatkowo, w śluzie gnieżdżą się groźne bakterie, które powodują nawracające infekcje, coraz trudniejsze do zwalczenia antybiotykami.

Damian stał się bohaterem dla wielu chorych na mukowiscydozę w Polsce. Wielu jego znajomych cierpiących na tą chorobę odeszło, co bardzo go przygnębiło. Teraz mówi, że chce dzielić się swoją radością i dawać nadzieję innym chorym na to, że też mogą poczuć się lepiej.

Zabieg w Polsce to duża szansa dla wielu chorych. Przeszczep za granicą niesie ze sobą o wiele więcej kosztów i formalności. Operacja wykonana w Zabrzu daje nowe perspektywy.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 14 kwietnia 2011/mw

Zobacz też: Mukowiscydoza - staramy się żyć normalnie

Reklama