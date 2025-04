Jednym z rozwiązań umożliwiających aptekom oferowanie tańszych leków przepisanych przez lekarza jest udział w programach pacjenckich, skierowanych np. do seniorów. Tego rodzaju działania popiera aż 82% respondentów. Problem w tym, że apteki są karane za udział w takich inicjatywach, gdyż są one interpretowane jako reklama aptek.

Badanie przeprowadzone w ramach kampanii „Pozwólcie pomagać” wykazało, że zdaniem aż 93% respondentów leki w Polsce są za drogie i powinny być tańsze. Ponadto, jeśli istnieje możliwość nabycia lekarstw w niższej cenie, aż 92% Polaków chce mieć dostęp do informacji o tym, gdzie mogą tego dokonać. Jest to jednak utrudnione.

Obowiązujący od stycznia 2012 roku zapis w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne zakazujący aptekom reklamy nie precyzuje tego, co jest reklamą, a co nie. Skutkuje to niekiedy tak szeroką interpretacją zapisu, że w konsekwencji zakazuje prowadzenia jakichkolwiek działań propacjenckich i informacyjnych wobec klientów. Co uderza w ważne inicjatywy umożliwiające obniżenie kosztów leczenia, takie jak Program 60+.

Tymczasem znacząca większość badanych, bo aż 82%, popiera pomysł dobrowolnego uczestnictwa aptek w programach pacjenckich dla osób w wieku 60+, dzięki którym mogą oferować tańsze leki przepisane przez lekarza.

– Polacy chcą być informowani o możliwości nabycia leków w najbardziej optymalnych cenach. Problem dotyczy szczególnie osób starszych, które bardzo często potrzebują skorzystania z kompleksowej lekoterapii, a zawartość ich portfeli nie zawsze na to pozwala. Należy podkreślić, że w przypadku seniorów nie mówimy o impulsowych zakupach suplementów diety czy kosmetyków, ale o lekach koniecznych dla utrzymania zdrowia, przepisywanych i zalecanych przez lekarza. Ani my, ani seniorzy nie rozumiemy, dlaczego decyzje urzędnicze prowadzą do ograniczenia informacji o możliwości zakupu leków w korzystnych dla nich cenach, oferowanych przez apteki uczestniczące w otwartym Programie 60+ – komentuje Karolina Bartoszek, Dyrektor Zespołu ds. Najniższych Cen w Programie 60+.

Na pytanie „który z podmiotów, Pana(i) zdaniem, powinien być odpowiedzialny za udostępnianie pacjentom powyżej 60. roku życia leków po niższych cenach?” ponad połowa badanych wskazała odpowiedź: państwo, refundując leki. Drugim najczęściej wskazywanym podmiotem są apteki, oferując specjalne programy pacjenckie. Tę metodę jako najbardziej właściwą wskazała 31% badanych. Natomiast dla blisko 1/3 respondentów nie ma znaczenia, kto będzie odpowiadać za refundację leków. Ważne jest jedynie to, aby seniorzy mieli dostęp do taniej lekoterapii.

