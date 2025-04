Od odkrycia wirusa HIV w 1984 wszelkie próby stworzenia szczepionki kończyły się niepowodzeniem z powodu niezmiernie szybkiej mutacji wirusa. Ciągłe zmiany w budowie są jednym z wielu mechanizmów obronnych wirusa i doprowadziły do stworzenia ogromnej ilości szczepów. Nowo odkryte przeciwciała wyizolowane z krwi jednego z zainfekowanych pacjentów wiążą się ze specjalnymi receptorami na powierzchni wirusa uniemożliwiając mu wniknięcie do komórki. Receptory te są praktycznie stałym elementem w budowie wirusa i nie podlegają mutacjom (zmianom białek powierzchniowych), przez co są idealnym miejscem ataku dla przeciwciał. Odkrycie to jest niczym światełko na końcu tunelu i czyni stworzenie szczepionki w niedalekiej przyszłości jak najbardziej realnym.kp

Reklama