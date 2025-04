Nowe przepisy już wkrótce

Ekonomiczne koszty konsumpcji tytoniu na terenie Unii Europejskiej wyniosły w 2000 r. 100 miliardów euro. Palenie tytoniu jest finansową studnią bez dna. Używanie tytoniu jest nadal pierwszą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów w Unii - każdego roku przedwcześnie umiera ok. 650 tysięcy osób. Komisja Europejska szykuje się do zmian obowiązujących przepisów, regulujących rynek tytoniowy. Przyczyni się to do znaczącego spadku liczby zgonów, poprawy zdrowia Polaków, a także oszczędności państwa.

Co się zmieni?

Stowarzyszenie Manko, organizator kampanii społecznej Lokal Bez Papierosa.pl, jest przekonane, że zmiany Dyrektywy tytoniowej przyczynią się do poprawy zdrowia Polaków, sprawią, że mniej osób będzie umierało przedwcześnie, a dzieci i młodzież rzadziej sięgną po papierosy. Jak podkreśla ekonomista Michał Stokłosa, ekspert z American Cancer Society, zmiany te mogą też mieć pozytywny wpływ na Polską gospodarkę.

Nadchodzące zmiany to, m.in.:

zmiana wyglądu opakowań wyrobów tytoniowych (ujednolicenie i zamieszczenie ostrzeżeń obrazkowych);

zakaz ekspozycji wyrobów tytoniowych w widocznym miejscu w punktach sprzedaży, zakaz sprzedaży internetowej;

wyeliminowanie z papierosów substancji poprawiających ich smak i zapach lub ułatwiających uzależnienie;

wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych, bez żadnych odstępstw.

Dużo plusów

Według obliczeń Banku Światowego w krajach o wysokiej konsumpcji tytoniu (takich, jak Polska) koszty opieki zdrowotnej związane ze skutkami palenia tytoniu mogą stanowić nawet ok. 15% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną w skali roku. Bezpośrednie koszty leczenia, dla tylko części chorób, wyniosą w najbliższych 20 latach ok. 80 miliardów złotych dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i ok. 3 miliardy złotych dla choroby naczyń wieńcowych.

Wdrożenie propozycji Komisji Europejskiej w zakresie ograniczenia negatywnych skutków palenia tytoniu, nie tylko nie spowoduje katastrofy ekonomicznej Polski, ale także przyczyni się do obniżenia ogromnych kosztów leczenia chorób odtytoniowych, jakie rokrocznie ponosi państwo.

