Dotychczas z leczenia interferonem mogli korzystać chorzy na SM od 16.-40. roku życia. Jednak ta choroba dotyka także dzieci oraz osoby starsze. Niestety bez zmian pozostał okres leczenia, czyli 5 lat. Aby chory się ponownie zakwalifikował do leczenia, jego stan zdrowia musi się pogorszyć. Według Anny Gryżewskiej z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, chory powinien dostawać leki tak długo jak one mu pomagają. I dodaje: "Chorym na raka nie przerywa się nagle terapii tylko dlatego, że poczuli się lepiej". Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba, która atakuje układ nerwowy. Chorzy mają zaburzenia widzenia, czucia, a także trudność z poruszaniem się. Mają również kłopoty z mową. Źródło: Gazeta Wyborcza, 31.03.2011/ mk

Reklama