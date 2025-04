Do tej pory do monitorowania parametrów życiowych pacjenta (np. czynności serca) używano elektrod przymocowywanych do ciała, co stwarzało konieczność unieruchomienia pacjentów. Dwójka naukowców z Uniwersytetu Kyuschu w Japonii stworzyła nową technologię, która przy pomocy mikrofal umożliwi pomiar podstawowych parametrów życiowych nawet w czasie wykonywania przez nich czynności dnia codziennego.Metoda wykorzystuje mikrofale do skanowania ciała. Czułe sensory odbierają następnie odbite fale, które zmieniają swoje właściwości w zależności od ruchów ciała np. w czasie oddychania, czy delikatnych ruchów klatki piersiowej spowodowanych biciem serca. „Powierzchnia skóry porusza się delikatnie zgodnie z oddychaniem czy ruchami serca” - wyjaśnia Atsushi Mase, jeden z pomysłodawców nowej metody. Używając algorytmów i technik matematycznych do odfiltrowania przypadkowych ruchów ciała naukowcy byli w stanie zarejestrować w czasie rzeczywistym zmiany częstości bicia serca.Już teraz planowane jest zastosowanie nowo stworzonego urządzenia do rejestracji parametrów życiowych w systemie wykrywania objawów senności u kierowców lub przeciwdziałania chorobom zależnym od stresu. Możliwe nawet, że mikrofalowe czujniki będą wykorzystywane w celu wykrycia subtelnych zmian w aktywności układu współczulnego u przestępców czy terrorystów.Źródło: Science Daily/kp/pk

