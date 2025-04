1 z 5

Nowinki medyczne – ciekawe urządzenia i produkty!

Elektroniczna opaska na głowę, za pośrednictwem umieszczonej na czole elektrody, wysyła impuls elektryczny do gałęzi czołowych nerwu trójdzialnego, powodując uczucie relaksu i łagodząc ból. Po serii testów klinicznych okazało się, że technologia łagodzi ataki migreny, a przy dłuższym stosowaniu zmniejsza ich częstotliwość. Skuteczność urządzenia CEFALY jest porównywalna do specjalistycznych leków przeciwmigrenowych – tryptanów. Jednak w przeciwieństwie do nich nie wywołuje skutków ubocznych takich jak: spadki ciśnienia, spowolnienie akcji serca, senność, tycie, uszkodzenia wątroby i nerek, albo zakłócenia koncentracji i pamięci. Jedyne dolegliwości, na jakie skarżyło się ok. 4% pacjentów, to nieprzyjemne odczucia związane z wysyłanym impulsem elektrycznym oraz alergiczna reakcja skóry na klej, którym mocowana jest elektroda. Urządzenie jest dostępne wyłącznie w sprzedaży internetowej: www.cefaly.pl. Kosztuje 1199 zł. Zestaw zawiera: opaskę, 3 elektrody, chusteczki czyszczące, baterie i instrukcję. Nie trzeba go jednak kupować w ciemno. Polski dystrybutor – spółka Nexter (hurtownia farmaceutyczna prowadząca dystrybucję produktów leczniczych, diagnostycznych i profilaktycznych z siedzibą na Górnym Śląsku) pozwala na przetestowanie urządzenia przez okres 2 miesięcy. Jeśli pacjent jest niezadowolony, może je oddać, a dystrybutor zwraca mu 1000 zł tj. cenę opaski pomniejszony o koszty używania w okresie próbnym.