Przeciętna, regularnie miesiączkująca, kobieta doświadcza nawet 60 dni krwawień menstruacyjnych rocznie. Oznacza to, że nawet dwa miesiące w roku kobiety muszą zarezerwować na „te dni”, gdy czują się gorzej, są bardziej rozdrażnione czy muszą ograniczyć aktywność fizyczną. Czy we współczesnym świecie jest to jedyne wyjście?

Regularne miesiączki to potwierdzenie, że organizm kobiety funkcjonuje prawidłowo. Zakładając, że każde miesiączka trwa od 3 do 5 dni (przy zachowaniu naturalnego cyklu), kobiety doświadczają nawet 60 dni krwawień w roku, czyli w przeliczeniu ponad 2 tysiące dni przez cały okres rozrodczy!

Innym zjawiskiem są krwawienia występujące u kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną.

- Krwawienie menstruacyjne występujące przy stosowaniu doustnej antykoncepcji hormonalnej nie jest miesiączką będącą wynikiem normalnych fluktuacji w poziomach hormonów, które prowadzą do owulacji. Jest to tzw. krwawienie z odstawienia, które naśladuje naturalny cykl miesiączkowy. Występuje ono na skutek zmniejszenia wsparcia hormonalnego podczas tygodnia w którym nie przyjmuje się aktywnych pigułek – mówi prof. Dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog, endokrynolog.

Obecnie kobiety stosujące klasyczne schematy doustnej antykoncepcji hormonalnej (21+0, 21+7, 24+4) doświadczają regularnego krwawienia raz w miesiącu – w przerwie bez tabletek lub w trakcie stosowania tabletek z placebo. Od niedawna w Polsce dostępne jest nowa metoda antykoncepcji o wydłużonym schemacie stosowania (LARC – long-acting reversible contraceptive), która pozwala zredukować ilość planowanych krwawień do jedynie 4 w roku, czyli występują one raz na kwartał.

Dzięki temu kobieta jest rzadziej narażona na niedogodności związane z przerwą w stosowaniu i krwawieniem z odstawienia. Badania wykazały, że podczas przerwy w stosowaniu hormonów u kobiet częściej niż w okresie stosowania hormonów występują bóle i skurcze w podbrzuszu, tkliwość piersi, wzdęcia i obrzęki.

Podczas stosowania antykoncepcji o wydłużonym schemacie stosowania tabletki przyjmuje się bez przerw, dlatego należy pamiętać o regularnych wizytach u ginekologa w celu zapewnienia ciągłości dostępności preparatu.

Wybór odpowiedniej antykoncepcji powinien zawsze uwzględniać zarówno aspekty medyczne, jak i potrzeby pacjentek, dlatego lekarz musi wziąć pod uwagę wiele czynników zanim zaproponuje daną formę czy preparat antykoncepcyjny.

