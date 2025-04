fot. Fotolia

Reklama

Czym jest telemedycyna?



Medycyna i proces dochodzenia do zdrowia stanowią bardzo ważne elementy naszego życia. Obecnie, w czasach kiedy następuje intensywny rozwój nowoczesnych technologii, wiele branż rozkwita. Ten sam proces można zauważyć w branży medycznej. Na świecie coraz bardziej popularna staje się telemedycyna – usługi medyczne świadczone na odległość przy wykorzystaniu telefonu.

Telemedycyna to innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny, informatyki oraz telekomunikacji. Koncentruje się na wymianie informacji między pacjentem i lekarzem, a także między samymi lekarzami. Dzięki niej możliwe jest m.in. badanie i diagnozowanie pacjentów przez lekarza znajdującego się w miejscu od nich oddalonym.

Ważne, aby pamiętać, że telemedycyna to nie sprawdzanie swoich objawów w internecie i leczenie na podstawie uzyskanych rad. To kompleksowe usługi medyczne, świadczone przez lekarzy specjalistów na odległość, na przykład przez telefon.

Jakie są zalety telemedycyny?



Powszechne wykorzystanie telemedycyny ułatwia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, w szczególności na obszarach, gdzie jest on utrudniony, a także przyspiesza postawienie diagnozy, ogranicza konieczność hospitalizacji, a w efekcie także obniża koszty leczenia.

Telemedycyna ma szczególne zastosowanie u pacjentów chorych na serce, cukrzycę oraz astmę. Za sprawą jej innowacyjnych rozwiązań chorzy mogą przebywać w domu i jednocześnie znajdować się pod stałą opieką lekarza.

Skąd się wzięła telemedycyna?



Swój początek telemedycyna ma już w latach 60. – w tym czasie w Stanach Zjednoczonych powstała telekomunikacyjna sieć satelitarna łącząca amerykańskie bazy wojskowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu rozmieszczone na różnych kontynentach ośrodki mogły kontaktować się z placówkami medycznymi w USA.

Podobny wpływ na rozwój tego segmentu miało NASA. Opieka medyczna i monitorowanie stanu zdrowia astronautów musiały odbywać się z konieczności na odległość.

W Polsce telemedycyna koncentruje się głównie na systemach do przesyłania sygnałów EKG przez telefon, a także przesyłaniu zdjęć rentgenowskich, USG itp. przez internet. Takie działania prowadzone są w głównej mierze w celach konsultacyjnych.

Zobacz też: Jak wygląda leczenie zawałów serca w Polsce?

Zastosowanie telemedycyny



Problemy z dostępem do lekarza specjalisty sprawiają, że pacjenci z chorobami serca coraz chętniej korzystają z unikatowego w Polsce systemu całodobowej teleopieki kardiologicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjent jest otoczony stałym i profesjonalnym nadzorem kardiologicznym, nawet w przypadku, gdy sam nie jest w stanie udać się do przychodni.

Dzięki zastosowaniu telemedycyny w każdej chwili można wykonać badanie i skonsultować je z lekarzem, który, dzięki połączeniu telefonicznemu, na bieżąco odczytuje zapis badania i informuje pacjenta o wyniku oraz, w razie zagrożenia życia, pomaga w wezwaniu karetki pogotowia.

Diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów w domu, tych chorujących na serce, cukrzycę czy astmę, jest już praktykowane. Korzyści z tego czerpią nie tylko pacjenci, ale również lekarze, monitorując na bieżąco swoich podopiecznych, obniżając tym samym koszty ekonomiczne utrzymania jednostek medycznych. Pacjenci zyskują komfort i wygodę z dostępu do specjalistycznej pomocy w dowolnym miejscu, w którym obecnie się znajdują.

Reklama

Przyszłość telemedycyny



Rynek telemedycyny w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać. Dużym utrudnieniem jest wciąż niski zakres wiedzy o telemedycynie oraz brak pro aktywnego myślenia o swoim zdrowiu również przez osoby z chorobami przewlekłymi. Takie osoby powinny monitorować jego stan systematycznie.

Kolejne trudności związane są z brakiem wsparcia i finansowania takich usług medycznych przez NFZ oraz komercyjnych ubezpieczycieli. Informatyzacja opieki zdrowotnej, której wprowadzenie zapowiada rząd, może przyczynić się w znacznym stopniu do rozwoju tego segmentu.

Szanse można również dostrzec w upowszechnieniu profilaktyki i monitoringu stanu zdrowia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Zmiana percepcji myślenia o naszym zdrowiu, wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów zorientowanej na zapobieganie i wczesne wykrywanie (badania przesiewowe) – to jedne z podstawowych aspektów, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój telemedycyny.

W dobie informatyzacji i coraz to nowszych technologii rozwój branży medycznej wydaje się niemal konieczny. Czas jednak pokaże w jakim kierunku pójdzie nowoczesna medycyna. Czy zamiast długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty nie było by o wiele łatwiej po prostu sięgnąć po telefon?

Zobacz też: Polacy niewiele wiedzą na temat promieniowania rentgenowskiego