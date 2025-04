„Naprawa tkanek jest bardzo trudnym procesem, w którym o sukcesie często decyduje odpowiednia ilość materiału od dawcy.” – tłumaczy prof. Peter Ma, główny autor pracy. Jego odkrycie daje nadzieję osobom z pewnymi rodzajami uszkodzeń chrząstek stawowych, dla których do tej pory nie było skutecznego leczenia. Chodzi tu przede wszystkim o złożone ubytki, często o skomplikowanych kształtach. W takich przypadkach badacze planują wstrzykiwać w miejsce ubytku stworzone sfery wypełnione komórkami. Ponieważ ich struktura jest porowata, substancje odżywcze mogą swobodnie przenikać do wnętrza i odżywiać komórki. Co więcej zastosowany biomateriał imituje w swych właściwościach macierz komórkową, co sprzyja wzrostowi komórek i tworzeniu tkanki. Po pewnym czasie włókna tworzące sferę są degradowane pozostawiając jedynie rozwijające się komórki.

Takie podejście, jak zauważają naukowcy jest dużo bardziej skuteczne od stosowanych do tej pory metod. W czasie pierwszych prób zwierzęta, którym podano innowacyjne sfery wykonane z biomateriału wykazywały 3 lub nawet 4- krotnie większą odbudowę tkanek niż w grupie kontrolnej. Tak zachęcające wyniki sprawiły, że już niedługo rozpoczną się badania sprawdzające skuteczność tej metody w leczeniu uszkodzeń chrząstek oraz innych tkanek u ludzi.

Dokładny opis nowego biomateriału można znaleźć w czasopiśmie Nature Materials.

