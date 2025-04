Przełomowy wynalazek



Wynalazek niemieckich naukowców stanowi przełom w nowoczesnej profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. Niewielki mikroczip, za pomocą specjalnych elektrod mierzy poziom tlenu w tkankach otaczających guz. Gdy poziom tego wskaźnika obniży się niebezpiecznie, świadczyć to może o rozroście nowotworu. Urządzenie może w takiej sytuacji zaalarmować lekarza, który będzie wstanie podjąć leczenie odpowiednio szybko.

Leczenie bezprzewodowe



Urządzenie całkowicie bezprzewodowo łączy się z lekarzem, który na bieżąco może monitorować stan chorego i wdrożyć odpowiednią terapię. Dane z wszczepionego pacjentowi chipu przesyłane są do odbiornika, ten zaś przesyła je lekarzowi. Odbiornik to niewielkie pudełko, które , pacjent może nosić w kieszeni. Na tym nie koniec innowacji. Wkrótce zespół Svena Beckera ma zamiar poszerzyć możliwości swojego wynalazku o bezprzewodowy system aplikacji odpowiednich dawek lekarstw. Dzięki dwustronnej komunikacji z chipem lekarz będzie kontrolować w sposób zdalny podawanie leków pacjentowi. Stanie się to możliwe dzięki pompie do podawania lekarstw sprzężonej z chipem.

Rewolucja w walce z rakiem?



Metoda Beckera jest rewolucyjna z wielu względów. Dzięki bezprzewodowej komunikacji pacjent unika nie tylko wizyt w szpitalu, ale też uciążliwej i często niebezpiecznej interwencji chirurgicznej. Dzięki systemowi monitoringu możliwe będzie kontrolowanie rozrostu nowotworu. Pomoże to zahamować lub zwalczyć chorobę w jej wczesnym stadium, bez potrzeby korzystania z chemioterapii. Mikroczip, w przeciwieństwie do leczenia chemicznego oddziałuje jedynie w miejscu powstania guza, nie zaś na cały organizm, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Urządzenie ma być dostępne w sprzedaży w ciągu dziesięciu lat.

Źródło BBC News/ pz

