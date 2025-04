Prawidłowy cykl miesiączkowy trwa średnio 28 dni (wydłużenie lub skrócenie cyklu o 3-4 dni uważane jest za fizjologiczne). Natomiast menstruacja (krwawienie miesiączkowe) może trwać nawet do 7 dni. Każde odstępstwo od fizjologicznie przebiegającego cyklu powinno budzić wątpliwości, gdyż nie rzadko wiąże się ono ze stanem patologicznym. Jednym z zaburzeń wpływających na prawidłowy cykl miesiączkowy są nowotwory. Do najczęstszych nowotworów powodujących zaburzenia miesiączkowania zaliczamy:

Reklama

Guzy okolicy podwzgórzowo-przysadkowej

okolicy podwzgórzowo-przysadkowej Guzy jajnika

Rak błony śluzowej macicy

Reklama

Zaburzone hormony

Zobacz też: Objawy raka szyjki macicy

Do najczęstszych guzów okolicy podwzgórzowo-przysadkowej zaliczamy gruczolaki przysadki. Mogą one wywoływać zaburzenia miesiączkowania poprzez wydzielanie hormonów – najczęściej prolaktyny, dużo rzadziej gonadotropiny. Gruczolaki wydzielające prolaktynę nazywane są prolactinoma i mogą powodować następujące objawy kliniczne: opóźnienie pierwszej miesiączki, niewydolność ciałka żółtego, brak owulacji, rzadkie miesiączkowanie, pierwotny lub częściej wtórny brak miesiączki. W okolicy siodła tureckiego spotyka się również czaszkogardlaki, oponiaki, guzy epidermalne. Guzy te na skutek ucisku upośledzają przepływ w okolicy przysadki, przez co zaburzony jest transport z podwzgórza do przysadki dopaminy, która odpowiada za zahamowanie wytwarzania prolaktyny. Leczeniem z wyboru (z wyjątkiem mikrogruczolaka przysadki – tj. prolactinoma poniżej 10mm) jest zabieg operacyjny.

Zatrzymanie miesiączki

Guzy jajnika hormonalnie czynne mogą także zaburzać prawidłowy cykl miesiączkowy. Ich przebieg i objawy zależą od nadprodukcji hormonów: androgenów, estrogenów, progesteronu lub kortyzolu. Na przykład guzy wywodzące się z komórek Sertoliego i Leydiga produkują głównie androgeny przez co mogą prowadzić do zatrzymania miesiączek. Podstawową metodą leczenia jest operacja.

Czytaj też: Brak miesiączki i jego przyczyny

Rak trzonu macicy wywodzi się z endometrium (błona śluzowa macicy). W wyniku wysokiego stężenia estrogenu i niskiego stężenia progesteronu, które towarzyszą temu nowotworowi, dochodzi do nadmiernej stymulacji błony śluzowej macicy, a tym samym do zaburzeń miesiączkowania w postaci obfitych, nieregularnych miesiączek, braku miesiączek lub cykli bezowulacyjnych. Leczenie zależy od stopnia zaawansowania klinicznego.

W przypadku nieprawidłowych cykli miesiączkowych potrzebna jest zawsze diagnostyka celem różnicowania krwawień czynnościowych od krwawień organicznych i szybkiego leczenia ewentualnych nowotworów.