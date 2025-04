Fot. Gyncentrum

Już nie trzeba czekać do narodzin dziecka, żeby zobaczyć czy jest podobne do mamy czy do taty. Dziś możemy podejrzeć rosnącego malucha przed jego narodzinami. Możliwe jest to dzięki specjalnemu USG, które daje trójwymiarowy obraz dziecka w brzuchu. Dzięki niemu przyszli rodzice mogą zobaczyć miny malucha, rączki, buzię, a nawet to, czy śpi czy rozrabia. Jedno z pierwszych tego typu urządzeń w Polsce pracuje już w katowickiej Klinice Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum. Wykorzystywane jest ono do bardzo precyzyjnej diagnostyki prenatalnej.

Reklama

Obraz z badania USG w 3D jest bardzo czytelny

Przyszli rodzice często zastanawiają się, jak maluch będzie wyglądać, gdy się urodzi. Czy będzie miał zadarty nosek jak jego tata czy zgrabny jak u mamy i po którym z rodziców odziedziczy miny? Okazuje się, że z odpowiedziami na te i wiele innych podobnych pytań, przyszli rodzice nie muszą wcale czekać do porodu.

Dzięki nowoczesnej aparaturze już we wczesnej ciąży można zobaczyć prawie rzeczywisty obraz dziecka. Od niedawna w Polsce ginekolodzy wykorzystują do tego specjalny aparat ultrasonograficzny, który wykonuje badanie 3D/4D HD Live. Jedno z pierwszych tego typu urządzeń w naszym kraju stosowane jest już w Katowicach.

Zobacz także: Co oznaczają skróty na wyniku badania USG ciąży?

– Na monitorze pary mogą obejrzeć na przykład zaciskające się piąstki dziecka, grymasy, a nawet jak dziecko pokazuje język – przekonuje dr n. med. Piotr Dawid z Kliniki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach, które wykorzystuje tę technologię.

Obraz płodu jaki widzą na monitorze rodzice jest bardzo rzeczywisty, w dużej rozdzielczości i w naturalnych kolorach. Możliwe jest to dzięki dodaniu sztucznego źródła światła. Z kolei za pomocą programu komputerowego usuwane jest częściowo tło, co powoduje, że obraz jest porównywalny do obrazu z kamery wideo.

– "To jest troszkę taki Big Brother dla noworodków. Możemy je obserwować w ich naturalnym środowisku, jak rosną, zmieniają się. Dla rodziców z kolei zobaczenie dziecka jeszcze przed narodzinami jest bardzo ważne. Taki obraz uspokaja, zwłaszcza jeśli dziecko rozwija się prawidłowo" – mówi specjalista Gyncentrum.

Reklama

USG 3D/4D HD Live pozwala na wczesne wykrycie wad płodu

Ale urządzenie służy nie tylko do podglądania malucha. USG 3D/4D HD Live pozwala zarówno lekarzowi i przyszłym rodzicom dokładniej przyjrzeć się twarzy i czaszce dziecka, ocenić umiejscowienie uszu, czy też rozpoznać płeć. Badanie to pozwala również na dokładniejszą diagnostykę wad płodu.

– "Szczególnie ma to znaczenie przy ocenie twarzy płodu, służy też do dokładniejszej oceny kręgosłupa, kończyn i powłok brzusznych" – wyjaśnia dr Piotr Dawid. I dodaje: "Dzięki tej nowoczesnej technologii lekarz jest w stanie również obejrzeć serce nienarodzonego jeszcze dziecka w kilku płaszczyznach oraz ocenić jego ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto badanie pozwala na rozpoznanie cech płodu, które mogą świadczyć o wadach genetycznych i wrodzonych dziecka, jak i wadach strukturalnych serca, które można zoperować po narodzeniu malucha".

Źródło: Materiały prasowe Guarana PR/ bj

Zobacz także: Nieinwazyjne badanie prenatalne - test NIFTY