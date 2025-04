Odkryta cząsteczka może w przyszłości być wykorzystana w diagnostyce kobiet z grupy podwyższonego ryzyka, a nawet we wczesnym stadium raka jajnika. Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Rasha opublikowało czasopismo Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, wydawane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem. Biomarkerową cząsteczką jest przeciwciało przeciwko mezotelinie, która jest dobrze poznanym białkiem znajdującym się na powierzchni komórek raka jajnika. Mezotelina w zdrowym organizmie występuje tylko w nieznacznych ilościach. Naukowcy zamiast szukać cząsteczek specyficznych dla raka jajnika, postanowili ustalić, jakie cząsteczki występują jednocześnie u kobiet o większym ryzyku raka, jak i tych, które już rozwinęły raka jajnika.

Rak jajnika jest dziewiątym, co do częstości, nowotworem u kobiet, jednocześnie zajmuje piąte miejsce, co do śmiertelności z powodu nowotworów u kobiet. Niekorzystne rokowanie wynika z braku zarówno objawów klinicznych we wczesnym stadium raka, jak i braku testów diagnostycznych specyficznych dla tej choroby.

W przeprowadzonym badaniu naukowcy sprawdzali obecność przeciwciał przeciwko mezotelinie we krwi 109 kobiet cierpiących na bezpłodność, 28 kobiet z potwierdzonym rakiem jajnika, 24 kobiet z łagodnymi guzami lub torbielami jajnika oraz we krwi 152 zdrowych kobiet. Przyczynami bezpłodności była endometrioza, zaburzenia owulacji, przedwczesna niewydolność jajników lub nieokreślona przyczyna.

Istotnie podwyższony poziom przeciwciał miały kobiety z przedwczesną niewydolnością jajników, zaburzeniami owulacji, niewyjaśnioną bezpłodnością oraz kobiety z rakiem jajnika. Wzrostu stężenia przeciwciała nie obserwowano u kobiet z endometriozą lub łagodnymi zmianami jajnika. Endometrioza jest czynnikiem ryzyka innego rodzaju raka jajnika niż wymienione przyczyny niepłodności, co może tłumaczyć, dlaczego stężenie przeciwciał przeciwko mezotelinie nie było podwyższone. Naukowcy uważają, że przeciwciała mogą pojawiać się w odpowiedzi na bardzo wczesne zaburzenia w tkankach jajnika, które mają potencjał zezłośliwienia. Lub, wręcz przeciwnie, przeciwciała mogą reagować z prawidłowymi komórkami jajnika, w efekcie prowadząc do zaburzeń funkcji i bezpłodności, i tylko w pewnej grupie kobiet, prowadzić do rozwoju raka jajnika.

