Dla kogo skierowany jest program „nOvum i ENEL-MED”?

Program „nOvum i ENEL-MED” jest skierowany do par, które bezskutecznie starają się o dziecko.

Jak wygląda program „nOvum i ENEL-MED”?

W ramach współpracy szczególny nacisk kładziony jest na właściwą i szybką diagnostykę oraz dobór najwłaściwszych metod leczenia, co ma kluczowe znaczenie w skuteczności terapii niepłodności. Lekarze obu firm ściśle ze sobą współpracują, a każda pacjentka lub para będzie miała dedykowanego lekarza prowadzącego. W program włączeni są, poza ginekologami, także endokrynolodzy, interniści, urolodzy oraz psycholodzy.

„Wierzę, że współpraca firm z wieloletnim doświadczeniem medycznym wpłynie pozytywnie na leczenie niepłodności w Polsce, począwszy od diagnostyki, przygotowania do zabiegów, poprzez ich realizację i uzyskanie ciąży. I co najważniejsze - skróci się czas całego procesu leczenia i zwiększy dostępność do doświadczonych specjalistów” – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Dzięki programowi leczenie może odbywać się na terenie całego kraju

W ogólnopolskiej sieci przychodni CM ENEL-MED pacjenci będą diagnozowani i leczeni według standardów wypracowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie nOvum. Pacjenci wymagający zastosowania technik wspomaganego rozrodu, takich jak zapłodnienie in vitro, będą kontynuowali leczenie w warszawskim nOvum. Ciąża oraz opieka nad dzieckiem będzie prowadzona w miejscu lub najbliżej miejsca zamieszkania w placówce CM ENEL-MED.

W placówkach ENEL-MED program będzie realizowany w Warszawie (w Oddziale Domaniewska i Oddziale Puławska). Poza stolicą pacjenci będą mieli dostęp do specjalistycznej pomocy w pięciu największych polskich miastach w oddziałach ENEL-MED: Grunwaldzka w Gdańsku, Manufaktura w Łodzi, Galeria Krakowska, Kupiec Poznański oraz Arkady Wrocławskie.

„Od wielu lat przyjeżdżają do nas pacjenci z różnych rejonów Polski, jednak na etapie diagnostyki podróże do Warszawy są uciążliwe. Teraz pacjenci będą mogli przechodzić pierwszy etap leczenia i w części przygotować się do zabiegów również poza Warszawą. To ważne, że konsultacje ginekologa, urologa, androloga, badania analityczne i obrazowe, czy zabiegi operacyjne będą mogły się odbywać blisko miejsca zamieszkania. My zaś oferujemy najbardziej zaawansowane techniki wspomaganego rozrodu, unikalne w skali kraju doświadczenie – wiedzę oraz nowoczesne laboratorium IVF. Mam nadzieję, że dla wszystkich starających się par, ta nowa forma współpracy uczyni bardziej dostępnym diagnozowanie i leczenie niepłodności prowadzone zgodnie ze standardami ESHRE, PTMR i naszą praktyką” – uważa dr Piotr Lewandowski, Kierownik Przychodni nOvum.

Problem niepłodności w Polsce

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, problem niepłodności dotyczy około 15% par w wieku rozrodczym. Ocenia się, że przyczyna braku posiadania dziecka równie często leży po stronie męskiej jak i żeńskiej (po 50%). W 30% dotyczy tylko mężczyzny lub tylko kobiety natomiast w ok. 20% przyczyna jest wspólna. Dzisiejszy stan wiedzy medycznej pozwala na określenie bezpośredniej przyczyny tylko lub aż w 85-90% przypadków, zarówno u kobiet jak i mężczyzn. W około 10-15% mówimy o niepłodności idiopatycznej, czyli takiej, której przyczyny współczesna medycyna nie potrafi znaleźć.

„Należy podkreślić, że ograniczenia diagnostyczne nie oznaczają, że takiej pary nie można skutecznie leczyć. Jest wiele par, u których nie udało się jednoznacznie określić powodu braku ciąży, a jednak np. dzięki zastosowaniu zabiegu in vitro udało się doprowadzić do ciąży i urodzenia dziecka” - dodaje dr Katarzyna Kozioł, Kierownik Laboratorium IVF Przychodni nOvum.

