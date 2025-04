Odkrycie, w jaki sposób dochodzi do powstawania tej formy cholesterolu, może doprowadzić do stworzenia nowych form leczenia zapobiegającego powstawaniu powikłań w postaci zawału serca np. u pacjentów z cukrzycą , czy u osób starszych.

Nowa forma cholesterolu, oznaczana MGmin-LDL, występuje zdecydowanie częściej u osób chorujących na cukrzycę i ludzi starszych. Jest ona szczególnie niebezpieczna, ponieważ z łatwością przyczepia się do ściany naczyń krwionośnych dając początek blaszkom miażdżycowym i w końcu chorobie niedokrwiennej serca.

Naukowcom udało się w warunkach laboratoryjnych odtworzyć strukturę cząsteczki MGmin-LDL, co pozwoliło na zbadanie jej właściwości i interakcji z innymi substancjami ważnymi dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Ustalono, że MGmin-LDL powstają przez dodawanie grup cukrowych do normalnych cząsteczek LDL w procesie zwanym glikacją. Powoduje to zmianę kształtu cząsteczki LDL i zwiększenie jej lepkości, z czym wiąże się większa skłonność do zatrzymywania się w świetle naczyń i wytwarzania blaszek miażdżycowych. Blaszki miażdżycowe z kolei zwężają stopniowo światło naczynia, pogarszając ukrwienie takich narządów jak serce, czy mózg i niekiedy mogą pękać powodując wytworzenie zakrzepu i rozwój zawału serca lub udaru mózgu.

„Jesteśmy podekscytowani świadomością, że nasze badania pomogą w lepszym zrozumieniu działania tej formy cholesterolu, która wydaje się szczególnie silnie przyczyniać do rozwoju chorób serca u chorych z cukrzycą i osób starszych.” – podsumowuje doc. Naila Rabbani, prowadząca te badania – „Kolejnym wyzwaniem jest walka z tą najgroźniejszą formą cholesterolu za pomocą leczenia, które pozwoli zneutralizować jego szkodliwy wpływ na tętnice pacjentów."

Zobacz też: Poradnik: Co warto wiedzieć o cholesterolu?

Źródło: MedicalXpress/ kp

Reklama